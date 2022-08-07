Юморист Владимир Винокур вместе с женой пришел на могилу матери

globallookpress.com/Pravda Komsomolskaya/Russian Look Юморист Владимир Винокур вышел на связь с поклонниками, но на этот раз причина и обстоятельства выдались довольно печальными: артист обратился к подписчикам, находясь с женой на кладбище у могилы своей матери Анны.