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Юморист Владимир Винокур вместе с женой пришел на могилу матери

Юморист Владимир Винокур вместе с женой пришел на могилу матери

globallookpress.com/Pravda Komsomolskaya/Russian Look Юморист Владимир Винокур вышел на связь с поклонниками, но на этот раз причина и обстоятельства выдались довольно печальными: артист обратился к подписчикам, находясь с женой на кладбище у могилы своей матери Анны.

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