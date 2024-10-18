SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

523 подписчика

Памела Андерсон, Брук Шилдс, Аарон Тейлор-Джонсон, Орландо Блум на показе Giorgio Armani

Памела Андерсон, Брук Шилдс, Аарон Тейлор-Джонсон, Орландо Блум на показе Giorgio Armani

В четверг в Нью-Йорке состоялся показ новой коллекции итальянского модного дома Giorgio Armani. Поддержать модельера пришли звёзды шоу-бизнеса и другие влиятельные персоны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх