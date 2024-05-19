В Тамбове проведут "горячую линию" по вопросам качества услуг отдыха и туризма

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» проведет в период с 27 мая по 7 июня «горячую линию» по вопросам качества и безопасности предоставления услуг отдыха и туризма.
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