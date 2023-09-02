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Сладков назвал два способа ответить ВСУ на поставки снарядов с ураном

Сладков назвал два способа ответить ВСУ на поставки снарядов с ураном

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале назвал два способа ответить ВСУ на поставки снарядов с обеднённым ураном.

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