ЕС принял самый опасный для России пакет санкций. В чем его основная угроза

А что, без санкций мы все ходили в тёмных очках? Население-то может, от него мало что или даже ничего не зависит А власти 30 лет?

TG

Tamara Goncharuk

Это ввели либералы, такие как Чубайс и Кудрин. Мы ведь и в Марте 2023 года отправили туда 254 млрд. $, помимо 370 млрд.$, отправленных в Феврале 2022 года, но об этом все молчат. Как воды в рот набрали, а перечисленную сумму в 2022 году занижают, хотя в прессе об этом в то время писали. Скоро отправим и в Марте 2024 года и всем на это наплевать. Они и будут вести с нами войну на наши же деньги. Лет эдак 20.