ПРОСТО О ГЛАВНОМ Тот факт, что к годовщине начала событий в соседней стране Евросоюз примет очередной пакет санкций можно было и не сомневаться.
ЕС принял самый опасный для России пакет санкций. В чем его основная угроза
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВТ
Врам Тавризов
А что, без санкций мы все ходили в тёмных очках? Население-то может, от него мало что или даже ничего не зависит А власти 30 лет?
Ответить
16 час.
TG
Tamara Goncharuk
Это ввели либералы, такие как Чубайс и Кудрин. Мы ведь и в Марте 2023 года отправили туда 254 млрд. $, помимо 370 млрд.$, отправленных в Феврале 2022 года, но об этом все молчат. Как воды в рот набрали, а перечисленную сумму в 2022 году занижают, хотя в прессе об этом в то время писали. Скоро отправим и в Марте 2024 года и всем на это наплевать. Они и будут вести с нами войну на наши же деньги. Лет эдак 20.
Ответить
16 час.
Владимир Карпов
Наши действия с финансами похожи на действия унтер офицерской вдовы, которая сама себя сечёт за свои же деньги ...!!!
Ответить
12 час.
Свежие комментарии