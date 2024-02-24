Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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ЕС принял самый опасный для России пакет санкций. В чем его основная угроза

ЕС принял самый опасный для России пакет санкций. В чем его основная угроза

ПРОСТО  О  ГЛАВНОМ Тот факт, что к годовщине начала событий в соседней стране Евросоюз примет очередной пакет санкций можно было и не сомневаться.

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
А что, без санкций мы все ходили в тёмных  очках? Население-то может, от него мало что или даже ничего не зависит А власти 30 лет?
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16 час.
TG
Tamara Goncharuk
Это ввели либералы, такие как Чубайс и Кудрин. Мы ведь и в Марте 2023 года отправили туда 254 млрд. $, помимо 370 млрд.$, отправленных в Феврале 2022 года, но об этом все молчат. Как воды в рот набрали, а перечисленную сумму в 2022 году занижают, хотя в прессе об этом в то время писали.  Скоро отправим и в Марте 2024 года и всем на это наплевать. Они и будут вести с нами войну на наши же деньги. Лет эдак  20.
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16 час.
Владимир Карпов
Наши действия с финансами похожи на действия унтер офицерской вдовы, которая сама себя сечёт за свои же деньги ...!!!
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12 час.

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