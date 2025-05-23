В Госдуме предложили вернуть детский кешбэк

В России может вернуться программа компенсации затрат на детский отдых. Как сообщила первый заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая, сейчас рассматривается новая схема поддержки.
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