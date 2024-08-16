Русская весна
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В США спрогнозировали, как закончится СВО после атаки ВСУ под Курском

В США спрогнозировали, как закончится СВО после атаки ВСУ под Курском

Конфликт на Украине закончится капитуляцией Киева, а не переговорами, поскольку власти этой страны предприняли атаку в Курской области, заявил американский военный аналитик Марк Слебода в интервью журналистке Рейчел Блевинс.

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Комментарии
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евгений черкашин
😂😂😂
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