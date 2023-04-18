«Мы проиграли»: В Германии истерикой отреагировали на визит Путина в штабы «Днепр» и «Восток»

Немцы в комментариях к публикации издания «ZDF» с истерикой отреагировали на поездку президента России Владимира Путина в штабы Вооружённых Сил России «Днепр» и «Восток».
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