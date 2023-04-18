Листай.ру [СМИ]

237 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Предательство - не всегда прямолинейно. Могут быть и хитроумные извивы... Главное - во время понять. что - куда, и чт...Кедми: Путин пост...
  • Лара Роооллл
    Пид@ры конченные..Шахназаров: Я лич...
  • ИгорьОвчаренко
    Призвать всех незамечающих и на передовую. Может тогда заметят......Подоляка: Путин н...

«Мы проиграли»: В Германии истерикой отреагировали на визит Путина в штабы «Днепр» и «Восток»

«Мы проиграли»: В Германии истерикой отреагировали на визит Путина в штабы «Днепр» и «Восток»

Немцы в комментариях к публикации издания «ZDF» с истерикой отреагировали на поездку президента России Владимира Путина в штабы Вооружённых Сил России «Днепр» и «Восток».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх