Цены на такси в России могут вырасти в несколько раз

В России могут вырасти цены на такси в несколько раз из-за новых правил, пишет газета "Известия". В первом чтении принят закон, который предполагает введение штрафов за передачу заказов водителям, которые не имеют права осуществлять перевозки.
В России могут вырасти цены на такси в несколько раз из-за новых правил, пишет газета "Известия". В первом чтении принят закон, который предполагает введение штрафов за передачу заказов водителям, которые не имеют права осуществлять перевозки.
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