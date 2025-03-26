ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении государственной кадастровой оценки земельных участков

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым извещает, что на основании приказа Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым от 19 марта 2025 года № 133«О проведении в Республике Крым государственной кадастровой оценки» в 2026 году будет проведена … .
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