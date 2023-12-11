Участник Тамбовской ОПГ рассказал ФСБ о расстрелах 30-летней давности

В Петербурге член Тамбовской ОПГ признался силовикам в 2 убийствах спустя 30 лет Участник Тамбовской ОПГ, выстреливший в двух оппонентов 30 лет назад, пришел в управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и рассказал о своих преступлениях.
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