Политика как он...
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Политика как она есть

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На Украине объяснили невозможность уволить Буданова

На Украине объяснили невозможность уволить Буданова

Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак хотели бы уволить руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), но не могут этого сделать из-за Запада.

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