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Нижегородская правда

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Немаркированную табачную продукцию на 27,7 млн рублей обнаружили в Дзержинске

Немаркированную табачную продукцию на 27,7 млн рублей обнаружили в Дзержинске

В Дзержинске пресекли незаконный оборот табачной продукции. Было изъято 181,5 тысяч пачек сигарет стоимостью 27,7 млн рублей.

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