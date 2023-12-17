Чемпион мира по картингу Кирилл Куцков дебютировал в Формуле-4

Россиянин дважды пробился в топ-5 на внезачетном этапе в Бахрейне. На Международном автодроме Бахрейна состоялся выставочный этап нового чемпионата Формулы-4 Саудовской Аравии, и одним из его участников стал Кирилл Куцков — первый чемпион мира по картингу из России.
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