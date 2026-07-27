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Царьград

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Гросси: МАГАТЭ стремится восстановить инспекции в Иране в ближайшее время

Гросси: МАГАТЭ стремится восстановить инспекции в Иране в ближайшее время

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о необходимости скорейшего возвращения инспекторов в Иран. Он подчеркнул важность выполнения Ираном своих обязательств по ДНЯО, несмотря на переговоры с США, отметив, что доступ к ядерным объектам, включая АЭС "Бушер", продолжится.

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