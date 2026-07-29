Новороссийские десантники с помощью БПЛА координируют штурм на ореховском направлении

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Подразделения войск беспилотных систем 108-го гвардейского десантно-штурмового полка Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ на ореховском направлении в Запорожской области круглосуточно координируют движение штурмовых групп от дома к дому, предупреждая о засадах и корректируя маршруты.