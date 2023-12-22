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Шэй Гилджес-Александер выдал 31+8+4+4, «Оклахома» прервала победную серию «Клипперс»

Шэй Гилджес-Александер выдал 31+8+4+4, «Оклахома» прервала победную серию «Клипперс»

«Оклахома» в четверг прервала 9-матчевую победную серию «Клипперс» – 134:115. В составе «Тандер» Шэй Гилджес-Александер набрал 31 очко, 8 подборов, 4 передачи, 4 перехвата и 2 блок-шота.

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