«Шахтёр не боится смерти»: известный бард Донбасса рассказал об участии отца-подводника в освобождении Ленинграда

27 января Россия отмечает 81-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады. Для донецкого поэта Владимира Скобцова это особая дата: отец служил в то время подводником, а мама пережила блокаду ребёнком.
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