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Россия проводит настоящую декоммунизацию Украины

Россия проводит настоящую декоммунизацию Украины

Россия сейчас проводит настоящую декоммунизацию (правильно — десоветизацию) Украины, уничтожая то наше общее советское наследство, которое нынешние жители не заслуженно проедают и одновременно поливают грязью и ненавистью тех, кто это построил.

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