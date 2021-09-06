В Сирии растет число пациентов с коронавирусом

Рост числа пациентов, которые заболели COVID-19, фиксируют на территории Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство САНА, приводящее сообщение главного врача госпиталя Сирийского общества Красного Полумесяца Мишеля Саллума.
Рост числа пациентов, которые заболели COVID-19, фиксируют на территории Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство САНА, приводящее сообщение главного врача госпиталя Сирийского общества Красного Полумесяца Мишеля Саллума.
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