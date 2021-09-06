В Сирии растет число пациентов с коронавирусом

Рост числа пациентов, которые заболели COVID-19, фиксируют на территории Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство САНА, приводящее сообщение главного врача госпиталя Сирийского общества Красного Полумесяца Мишеля Саллума.