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В Сирии растет число пациентов с коронавирусом

В Сирии растет число пациентов с коронавирусом

Рост числа пациентов, которые заболели COVID-19, фиксируют на территории Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство САНА, приводящее сообщение главного врача госпиталя Сирийского общества Красного Полумесяца Мишеля Саллума.

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