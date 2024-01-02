Оленеводам Ямала выдадут 1500 ветеринарных наборов

В этом году оленеводов Ямала обеспечат необходимыми наборами для оказания помощи животным. 1500 комплектов с лекарствами, перевязочными материалами и инструментами помогут коренным северянам сохранить здоровье стада.
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