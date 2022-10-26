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Жителю Омска дали 18 лет колонии за убийство дочки, разбудившей его просмотром мультиков

Жителю Омска дали 18 лет колонии за убийство дочки, разбудившей его просмотром мультиков

Кормиловский районный суд Омской области приговорил к 18 годам колонии строгого режима отца, убившего свою 4-летнюю дочь за то, что она потревожила его пьяный сон просмотром мультфильмов, сообщает региональный Следственный комитет и прокуратура РФ.

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