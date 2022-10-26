Жителю Омска дали 18 лет колонии за убийство дочки, разбудившей его просмотром мультиков

Кормиловский районный суд Омской области приговорил к 18 годам колонии строгого режима отца, убившего свою 4-летнюю дочь за то, что она потревожила его пьяный сон просмотром мультфильмов, сообщает региональный Следственный комитет и прокуратура РФ.