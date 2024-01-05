Стало известно об угрозах Билла Клинтона СМИ из-за дела Эпштейна

Бывший президент США Билл Клинтон угрожал журналистам, чтобы те в своих СМИ ничего не писали о деятельности финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними.
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