На Украине рассказали о риске отключения электроэнергии из-за морозов

В ближайшие дни на Украине возможны отключения электроэнергии из-за приближающихся морозов. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире украинского телемарафона, который транслирует издание «Суспільне».
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