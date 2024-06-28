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Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    А для чего печать всякую подобную хрень? Модераторы? Вы что творите?Goldbergs Renewed...

The Boys’ Tomer Capone on Frenchie’s Sexuality, His ‘Inevitable’ Divide With Kimiko and Episode 5 Cliffhanger

The Boys’ Tomer Capone on Frenchie’s Sexuality, His ‘Inevitable’ Divide With Kimiko and Episode 5 Cliffhanger

Warning: The following contains spoilers for The Boys Season 4, Episode 5. Proceed at your own risk! The Boys star Tomer Capone was “not surprised” to find his character Frenchie in a relationship with another man in Season 4, the actor tells TVLine.

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