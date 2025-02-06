Бойцы группировки «Запад» продемонстрировали боевую работу БПЛА «Куб»

Бойцы группировки «Запад» 6 февраля продемонстрировали «Известиям» боевую работу беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Куб», который американские эксперты уже окрестили кошмаром Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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