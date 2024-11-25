Кипр, возможно, подготовил план своего вступления в НАТО

Республика Кипр представила администрации США в НАТО. Президент Кипра Никос Христодулидис во время визита в Вашингтон 30 октября якобы познакомил с содержанием этого документа действующего президента США Джо Байдена, пишет греческая газета Kathimerini.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии