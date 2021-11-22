Фрэнк Вогель: «Стюарт попал Леброну локтем в грудную клетку, тот просто пытался убрать его руку»

Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель прокомментировал эпизод из матча с «Пистонс» (121:116), когда звездный форвард Леброн Джеймс отмахнулся от центрового соперника Айзейи Стюарта и разбил ему лицо.

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