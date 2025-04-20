⚡️ 09:10 - Калининский, Буденновский районы - сообщается, что горит заправка на границе районов.
untitled
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⚡️ 09:10 - Калининский, Буденновский районы - сообщается, что горит заправка на границе районов.
Свежие комментарии