«Королевство»: Твой дом — моя крепость

5 июня в рамках конкурсной программы 11-го Фестиваля молодого кино VOICES показали «Королевство» — дебютный полнометражный фильм Татьяны Рахмановой о выпускниках детского дома, решивших отпраздновать начало взрослой жизни роскошной тусовкой в загородном коттедже.
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