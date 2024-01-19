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Валуев призвал к ответу Галкина* и Макаревича**

Валуев призвал к ответу Галкина* и Макаревича**

Депутат от Госдумы Николай Валуев не мог игнорировать вопросы о сбежавших артистах-иноагентах. Валуев решил открыто выразить свое отношение к Галкину* и Макаревичу*, отметив, что на таких граждан нельзя рассчитывать, мягко говоря.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Вот, бы он там, что ли, их еще и в ринге, как обычно говорят, уму разуму там поучил... Правда, обоих тогда привезут в цинке...В лучшем случае поменяют статус на &quot;дебил&quot;.
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