Депутат от Госдумы Николай Валуев не мог игнорировать вопросы о сбежавших артистах-иноагентах. Валуев решил открыто выразить свое отношение к Галкину* и Макаревичу*, отметив, что на таких граждан нельзя рассчитывать, мягко говоря.
Валуев призвал к ответу Галкина* и Макаревича**
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Влад Владимиров
Вот, бы он там, что ли, их еще и в ринге, как обычно говорят, уму разуму там поучил... Правда, обоих тогда привезут в цинке...В лучшем случае поменяют статус на "дебил".
Ответить
18 час.
Свежие комментарии