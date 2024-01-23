Источник сообщил о завершении испытаний антидроновых мини-ракет для ЗРК

В России подходят к концу испытания разработанных холдингом «Высокоточные комплексы» антидроновых мини-ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК), которые должны поступить в зону проведения спецоперации на Украине.
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