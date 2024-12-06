This holiday season, Matlock takes steps to get closer to justice, but it's not all good news. Read the Matlock Season 1 Episode 7 Review! The post Matlock Season 1 Episode 7 Review: Belly of the Beast appeared first on TV Fanatic.
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