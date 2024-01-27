Путин возложил цветы к мемориалу павшим солдатам на Невском пятачке

В 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда российский президент Владимир Путин почтил память участвовавших в боях за город советских бойцов, возложив цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке.
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