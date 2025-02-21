Екатеринбуржцев впервые пустили на матч на «УГМК-Арену»: эксклюзивные фото

Новая «УГМК-Арена», которую достроили в начале февраля 2025 года, принимает первый хоккейный матч. Екатеринбуржцы впервые смогли попасть на площадку, которая рассчитана на 12 тысяч зрителей и станет новым домом для ХК «Автомобилист».