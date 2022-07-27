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Евгений Гараничев: «Полетим на Кубок Содружества командой Тюменской области, но о задачах пока говорить рано»

Российский биатлонист Евгений Гараничев рассказал о ближайших планах. – У вас же только что начался очередной сбор? – Да, теперь занимаемся в другом режиме.

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