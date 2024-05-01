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Как работает Сбербанк и другие банки на майские праздники: график на 2024 год

Как работает Сбербанк и другие банки на майские праздники: график на 2024 год

Как работает Сбербанк и другие банки на майские праздники: график на 2024 год Евгения КомароваУчитывая текущие длинные (с перерывами) выходные, стоит уточнить условия работы различных организаций, включая банки.

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