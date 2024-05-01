Как работает Сбербанк и другие банки на майские праздники: график на 2024 год Евгения КомароваУчитывая текущие длинные (с перерывами) выходные, стоит уточнить условия работы различных организаций, включая банки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии