Технология Ростеха позволит сэкономить стране более миллиарда рублей в год на отоплении

Ижевский научно-исследовательский технологический институт «Прогресс», находящийся под управлением компании «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех, создал уникальное оборудование, которое оценивает расход воды в радиаторах и конвекторах и позволяет с высокой точностью измерять тепловой поток.
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