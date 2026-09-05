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Путин поздравил московскую школьницу, впервые получившую 500 баллов на ЕГЭ

Путин поздравил московскую школьницу, впервые получившую 500 баллов на ЕГЭ

Президент России Владимир Путин поздравил москвичку Екатерину Малкову, которая первой в истории получила максимальные 500 баллов за пять предметов на ЕГЭ.

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