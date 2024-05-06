На традиционном фермерском фестивале в Иванове свою продукцию представили более 25 местных сельхозпроизводителей

<p> На ярмарке фермерские хозяйства и перерабатывающие предприятия региона организовали продажу сыра, молочной продукции, колбас и мясных деликатесов, копченой рыбы, меда, кондитерских изделий, чая, растительного масла, а также саженцев и рассады цветов и овощей.
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