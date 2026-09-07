Юрий Лоза раскритиковал резолюцию ООН о картах и назвал Землю плоской

Советский и российский артист Юрий Лоза раскритиковал инициативу ООН по переходу на более точные карты, отражающие реальные размеры континентов.
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