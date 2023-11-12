Владимир Машков снова удивил

В Театре Табакова 28 ноября состоится премьера нового шоу-спектакля «Атом солнца». Уже оценившие. Генеральным прогоном спектакля «Атом солнца» Владимир Машков встретит юбилей Пресс-служба Московского театра Олега Табакова В Театре Табакова 28 ноября состоится премьера нового шоу-спектакля «Атом солнца».
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