Ткнула носом: Костенко больно уела Бузову после разоблачения

Бывшая и нынешняя жены Тарасова вновь схлестнулись. Анастасия Костенко кадр шоуОльга Бузова Социальные сети37-летняя Ольга Бузова дала очередное большое интервью, в котором, разумеется, зашла речь про ее неудачный брак и бывшего мужа.
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