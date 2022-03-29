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Виктор Майгуров: «Поговорил с Каминским после его слов про русофобов в IBU. Он лично там никого не знает»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал слова старшего тренера мужской сборной России Юрия Каминского о русофобии в Международном союзе биатлонистов (IBU).

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