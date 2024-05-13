Представлен Ford Equator Sport 2024

Новый молодежный кроссовер Ford Equator Sport 2024 представлен в базе данных китайского Минпромторга, который сорвал анонс очередной новинки, опубликовав ее фотографии и характеристики до официальной презентации.
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