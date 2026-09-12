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Царьград

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Круговой заявил об усталости от потерь очков в домашней игре ЦСКА

Круговой заявил об усталости от потерь очков в домашней игре ЦСКА

Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился разочарованием после ничьей 1:1 с "Рубином" в Москве. Матч восьмого тура чемпионата России по футболу прошел 12 сентября 2026 года.

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