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Закон и Порядок

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В Москве предложили вместо запрета абортов вернуть бэби-боксы и поддержать беременных

В Москве предложили вместо запрета абортов вернуть бэби-боксы и поддержать беременных

Политнавигатор Возобновление темы о запрете абортов в России связано с усилением консервативной идеологии, а также является попыткой «отвлечения внимания» общественности от других острых тем.

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Комментарии
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Андрей
а одно другого не исключает!
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17 час.
Катерина
Рожать или  не рожать  ребёнка это  дело только семейное.
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17 час.
Андрей
конечно,только думать надо семье ,что бы аборт жене не делать.
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16 час.

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