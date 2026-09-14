Песков подтвердил выполнение военными РФ задач по всей Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вооружённые силы РФ выполняют свои задачи по всей территории Украины и продолжат эту деятельность.
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