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Шойгу подал заявление об уходе с открытой датой – как иноагенты выдают желаемое за действительное

Шойгу подал заявление об уходе с открытой датой – как иноагенты выдают желаемое за действительное

Главные новости. Сиб.фм Исчезновение секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу из поля зрения СМИ и его отъезд за пределы страны породил кривотолки и стал поводом для беглых кликуш пустить за чиновников информационный «хвост».

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Комментарии
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Sergiy Che
Да у нас тут своих внутренних иноагентов до хрена на ресурсе и без всякого Караулова такие же вбросы пытавшиеся тут срать!))
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5 час.

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