Шойгу подал заявление об уходе с открытой датой – как иноагенты выдают желаемое за действительное

Главные новости. Сиб.фм Исчезновение секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу из поля зрения СМИ и его отъезд за пределы страны породил кривотолки и стал поводом для беглых кликуш пустить за чиновников информационный «хвост».
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