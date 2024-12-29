…Фашистка Саломе Зурабишвили и её брат фашист – будут сидеть в тюрьме в одной камере с Саакашвили …

Леонтий Букштейн

Эта потюрханная француженка с её предками-фашистами совсем берега потеряла. Раздувает в Грузии гражданскую войну и ей плевать на народ в этой стране. Истово служит интересам тех, кто её протащил на президентский пост.