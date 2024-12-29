Журналистка Die Welt уволилась после выхода текста Маска В публикации для газеты он написал, что ФРГ находится на критическом этапе — ее будущее балансирует на грани экономического и культурного коллапса.
Журналистка Die Welt уволилась после выхода текста Маска
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
l
leonid
Эта дура уже всех достала.
Ответить
15 час.
СК
Сергей Карабухин
…Фашистка Саломе Зурабишвили и её брат фашист – будут сидеть в тюрьме в одной камере с Саакашвили …
Ответить
14 час.
Леонтий Букштейн
Эта потюрханная француженка с её предками-фашистами совсем берега потеряла. Раздувает в Грузии гражданскую войну и ей плевать на народ в этой стране. Истово служит интересам тех, кто её протащил на президентский пост.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии