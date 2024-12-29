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Журналистка Die Welt уволилась после выхода текста Маска

Журналистка Die Welt уволилась после выхода текста Маска

Журналистка Die Welt уволилась после выхода текста Маска В публикации для газеты он написал, что ФРГ находится на критическом этапе — ее будущее балансирует на грани экономического и культурного коллапса.

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Комментарии
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l
leonid
Эта дура уже всех достала.
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15 час.
СК
Сергей Карабухин
…Фашистка Саломе Зурабишвили и её брат фашист – будут сидеть в тюрьме в одной камере с Саакашвили …
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14 час.
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11 час.

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